Marion Cotillard surprend tout le monde lors d'un concert de Yodelice (VIDEO)

“Mesdames et Messieurs, la sublime et talentueuse Marion Cotillard”, a-t-il annoncé auprès de son public. Celle-ci est alors apparue à ses côtés, vêtue d’une longue cape transparente. Et l’actrice oscarisée a montré qu’elle était aussi à l’aise devant les caméras qu’avec un micro sur scène. Elle a interprété les titres Fade Away et Familiar Liar.

Yodélice partage la scène avec Marion Cotillard à Paris en mars 2023. ©Photo: Instagram @les.voyagesimmobiles

Mais ce n’est pas la première fois que le duo d’artistes se réunit sur scène. Fin 2010 et début 2011, elle l’avait déjà accompagné sur sa tournée en France et en Belgique et sur plusieurs plateaux télévisés. Mais le chanteur a lui aussi suivi Marion Cotillard dans plusieurs projets cinématographique. Ainsi ils ont joué ensemble dans Les Petits mouchoirs et Rock’n Roll.

Le public a été ravi de cette surprise. Mais ce ne fut pas le seul: Guillaume Canet, le mari de l’actrice a témoigné son enthousiasme dans un post Instagram : “Ce concert était fou”. Et il a également tenu à féliciter sa femme : “Les invités magnifiques comme Marion qui a largement contribué à cet embrasement !!!! Bravo !!! Bravo !!!”.