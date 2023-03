En effet, la presse britannique souligne que la présence du duc de Sussex n’était en rien obligatoire. Mais l’époux de Meghan Markle voulait se faire entendre au sujet des écoutes téléphoniques illégales qu’il reproche au tabloïd. Celui que le roi Charles est “trop occupé” pour voir a d’ailleurs égratigné sa famille à la barre. “Il ne fait aucun doute que l’institution (royale) m’a longtemps caché des informations sur le piratage téléphonique, et cela n’est apparu clairement que ces dernières années, lorsque j’ai déposé ma propre plainte”, a-t-il déclaré devant la justice.

À lire aussi

Derrière ces attaques frontales se cacherait un important exercice de communication. “Il sait que de participer activement à cette affaire, parmi des célébrités respectées (Elton John participe aussi au procès, Ndlr), lui permettra d’être pris au sérieux”, estime l’expert royal Richard Fitzwilliams. Harry et Meghan ont en effet été épinglés par un épisode de South Park qui raillait leur posture contradictoire quant à la vie privée. “Je pense que son but ici est d’apporter un certain sérieux à son image publique, pour que les médias et l’opinion publique puissent le respecter”, a-t-il ajouté. La popularité du prince en effet en chute libre dans son pays depuis de longs moi