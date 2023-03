Le couple a partagé son bonheur et des clichés du petit frère de Charles, 2 ans, sur leurs réseaux sociaux officiels ce mercredi 29 mars. “Le couple héritier a l’immense joie de partager avec vous les premières photos du Prince François. Il profite aussi de l’occasion pour vous remercier pour les très nombreuses marques d’affection reçues pour la naissance de leur deuxième enfant”, peut-on lire dans la langue de Molière sur Instagram.

La publication a ravi les Luxembourgeois et les suiveurs du Gotha européen. “Trop mignon”, “très belles photos”, “adorable, santé et bonheur”, peut-on lire sur Twitter. Le nouveau-né est en 3e position dans l’ordre de succession au trône grand-ducal derrière le prince Guillaume et le prince Charles.