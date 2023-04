Il y a 70 ans, le mariage de Joséphine-Charlotte de Belgique

La princesse est la première de la famille royale qui vit depuis le Seconde Guerre mondiale en Suisse, à revenir en 1949 à Bruxelles où vit sa grand-mère paternelle la reine Elisabeth. Étant la fille de l’adorée reine Astrid, l’accueil qui lui est réservé est très chaleureux.

La princesse apparaît au balcon du Palais royal de Bruxelles avec son fiancé. La presse de l’époque relate que 100 000 personnes sont venues aux abords du palais et du parc royal, entonnant un bouleversant “Ce n’est qu’un au revoir…” qui fait fondre en larmes la princesse.

À lire aussi

La Belgique n’a pas lésiné sur les moyens pour doter sa princesse. Une souscription permet de lui offrir une paire de boucles d’oreilles en brillants neige. Le reliquat des dons est reversé à la demande de la princesse aux victimes de la poliomyélite.

La Société générale commande au joaillier Coosemans un diadème monté sur platine, avec un clip central détachable et 854 brillants congolais. Le roi Léopold III lui a offert un diadème ornement de trois rangs de diamants, également transformable en collier. Sur les photos officielles, Joséphine-Charlotte porte alternativement les deux parures. L’association de la noblesse belge commande de son côté un bracelet en diamants et saphir de Ceylan chez le joaillier Jean Lantonnois.

Après s’être recueillie sur la tombe de sa mère la reine Astrid en la crypte de Laeken, Joséphine-Charlotte prend place dans un train qui a été spécialement affrété pour l’occasion. Elle pénètre sur le sol de sa nouvelle patrie à la gare frontière de Kleinbettingen où l’attend le grand-duc héritier.

À lire aussi

Soixante dentellières de l’atelier de madame Vermeersch ont travaillé d’arrache-pied pendant trois mois pour confectionner sa robe comprenant six mètres de dentelle. La traîne mesure 3m50 de long. Elle est soutenue par quatre jupes d’organdi, une jupe de faille et une sous-jupe de tulle.

La cérémonie civile se tient au Palais grand-ducal. C’est le nonce apostolique à Bruxelles, Monseigneur Cento, qui officie lors de la cérémonie religieuse. Léopold III conduit sa fille à l’autel. Le roi Baudouin pénètre dans la cathédrale avec sa grand-mère, la reine Elisabeth.

200 000 personnes sont massées sur le parcours. Il a fallu faire venir de Belgique pas moins de dix kilomètres de barrières en bois pour contenir la foule.

Joséphine-Charlotte et Jean formèrent avec le temps un couple réellement heureux et uni. Ils eurent cinq enfants : Marie Astrid, Henri – l’actuel grand-duc depuis 2000 –, Jean, Margaretha et Guillaume. Jean de Luxembourg succéda à sa mère en 1964. Joséphine-Charlotte incarna à la perfection son rôle de grande-duchesse de Luxembourg. Jean abdiqua en 2000. Ils déménagèrent du château de Berg au château de Fischbach où ils profitèrent de leurs 21 petits-enfants. Joséphine-Charlotte s’éteignit des suites d’une longue maladie en 2005. Le grand-duc Jean, héros de la Libération, lui survécut 14 ans.