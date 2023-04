Naissance et mariage de la Princesse Alexandra: la saison des bonheurs au Grand-Duché de Luxembourg

Cette deuxième naissance, chez Guillaume et Stéphanie de Luxembourg, est un immense bonheur. Mariés en 2012, ils avaient dû attendre 2020 pour accueillir leur premier enfant, le prince Charles, véritable petite coqueluche de ses compatriotes. François est le sixième petit-enfant du grand-duc Henri et de la grande-duchesse Maria Teresa, il occupe désormais la troisième place dans l’ordre de succession au trône. Du sang belge coule dans les veines du petit prince puisque sa mère la grande-duchesse héritière est née comtesse Stéphanie de Lannoit et a grandi à Anvaing, en province de Hainaut.

Dans moins d’un mois, le 22 avril, c’est la princesse Alexandra, sœur du grand-duc héritier Guillaume, qui épousera civilement à l’Hôtel de Ville de Luxembourg Nicolas Bagory. Le public est chaleureusement convié à accueillir le couple dès 15 heures sur la place Guillaume. À 16 heures, les mariés et leurs familles regagneront à pied le Palais grand-ducal où une réception sera organisée à 18 heures.

La semaine suivante, le 29 avril, la princesse Alexandra de Luxembourg et Nicolas Bagory s’uniront religieusement en l’église Saint Trophyme à Bormes-les-Mimosas. Au vu des liens de parenté proche, la famille royale de Belgique devrait assister en nombre à la cérémonie.