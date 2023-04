François Damiens se livre sur TF1: "Je ne dirais pas que je suis dépressif, mais..."

Car oui, François Damiens est "de nature assez timide et un peu réservé", a-t-il d'emblée déclaré à Audrey Crespo-Mara. "Je me suis donc toujours réfugié derrière des petites blagues. Peut-être pour mettre la personne en face de moi plus mal à l'aise que moi".

À lire aussi

D'ailleurs, le succès qu'il a rencontré avec ses caméras cachées et ses rôles au cinéma n'est pas toujours facile à gérer pour lui. "Quand je souffre de la notoriété - car certains jours ça me fait plaisir mais parfois c'est un peu handicapant -, je me dis 'En fait, tu essayes de faire des films qui vont mieux marcher alors que tu en as parfois un peu ras-le-bol de ça'. C'est bien paradoxal", a expliqué "François L'Embrouille". Avant de se confier sur son comportement parfois solitaire. "Je ne dirais pas que je suis dépressif, mais je peux avoir des moments où j'ai besoin de m'isoler, où je ne veux voir personne. Et même si on sonne, je ne vais pas ouvrir". "Je n'aime pas me lever le matin et je n'aime pas me coucher le soir non plus", a poursuivi l'acteur, qui se définit comme "un petit vieux" qui a besoin de sa routine, et "un ringard en sursis".

Des confessions personnelles dont on n'a pas l'habitude de la part de François Damiens.