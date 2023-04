En effet, l’humoriste a 250 000 euros de dette, selon Le Point, auprès de l’Urssaf, de l’impôt et de son producteur qu’il ne serait pas en mesure de rembourser.

À lire aussi

Pierre Palmade touche actuellement 5000 euros par mois grâce à ses droits d’auteur. Pour remédier à l’absence d’autres sources de revenus depuis qu’il est assigné à résidence, l’artiste comptait beaucoup sur la vente de sa maison, un domaine de plus de 400m².

Mais les agents immobiliers ont décidé de suspendre la vente après avoir reçu d’étranges appels. Cette complication pourrait coûter cher à l’artiste car ses créanciers ne veulent plus attendre et ne lui laissent plus que trois mois pour payer sa dette.

Endéans, la maison sera saisie.