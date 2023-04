Mort de Coolio: la véritable cause de son décès enfin révélée

L'acte indique également que Coolio souffrait d'asthme sévère, d'une cardiomyopathie et qu'il avait récemment consommé une drogue hallucinogène, le PCP.

Coolio, de son vrai nom Artis Leon Ivey Jr, est surtout connu pour des succès des années 1990 tels que "Gangsta's Paradise", "C U When U Get There" et "Fantastic Voyage". Selon le site web TMZ, Coolio s'est rendu chez un ami le jour de sa mort, où il a été retrouvé mort, probablement à la suite d'une crise cardiaque.