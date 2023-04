"S'il y avait eu le moindre problème, je l'aurais su" : un membre de l'équipe de Stromae réagit à l'annulation des concerts

”Je dois me résigner au fait que ma santé ne me permet malheureusement pas de continuer à venir à votre rencontre pour l’instant”, écrivait alors Stromae face à un public déconfit et amer.

À lire aussi

Depuis cette annonce et vu le manque d'informations sur les raisons exactes de cette tournée avortée, les rumeurs vont bon train. En tête: le soupçon d’une rechute de sa dépression.

Face à cette situation, un des membres de son équipe s’est confié au Parisien : “On n’a rien vu venir”, commence-t-il. “Il est resté une semaine chez nous en résidence pour préparer la reprise de ses concerts. S’il y avait eu le moindre problème, je l’aurais su. Et ses deux concerts ont été formidables. Grosse énergie, pas un raté ni un incident”, déplore-t-il. Ce membre de l’équipe est donc aussi surprise que le public...