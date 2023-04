Jennifer Lopez se lance dans un tout nouveau projet et déçoit ses fans

Delola, voici la nouvelle marque de Spritz imaginée par Jennifer Lopez. La chanteuse a présenté son tout nouveau projet sur Instagram dans une vidéo où elle se met en scène sur les côtes italiennes. “Je travaille sans arrêt depuis des décennies, et je réalise de plus en plus l’importance de profiter de la vie. Je voulais juste créer un meilleur produit – quelque chose de plus savoureux, avec de meilleurs ingrédients, quelque chose que je voudrais boire avec mes amis et ma famille, et c’est Delola », explique-t-elle.