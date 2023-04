Le jour où François Damiens a piégé ses collègues: "On s’est tous dit il va falloir le sortir de garde à vue"

« Une fois, on l’a attendu, on avait un grand dîner avec tout le monde, et il ne venait pas. Et puis il est arrivé avec dix flics, menotté, une lumière sur le visage, un flingue (braqué sur lui, NDLR)… Et en fait, c’était pour nous faire une blague ! Tout le monde sur la terrasse s’est retourné en se disant : ‘Va falloir le sortir de garde à vue. Comment on va faire ?’ Tout le monde était choqué' », a-t-elle révélé.

De fait, François Damiens avait fait appel à de véritables policiers pour piéger ses partenaires à l’écran. « Il a attendu longtemps jusqu’à ce que quelqu’un le reconnaisse et quand il y en a un qui l’a reconnu, il a dit : ‘Oh, ça vous dit pas de faire un coup avec moi ?' », a ajouté Laura Felpin. Le roi des caméras cachées a encore frappé !