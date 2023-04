La Donda Academy, l'école fondée par Kanye West, face aux critiques

Deux institutrices ont porté plainte contre l'établissement. Elles affirment avoir été licenciées "en raison de leur race". En effet, Cecilia Hailey et sa fille Chekarey Byers étaient les seules professeures noires de l'école et ont reçu des bulletins de salaire sur lesquels il manquait plusieurs milliers d'euros.

Les deux enseignantes ont aussi dénoncé la censure et les restrictions qui leur étaient imposées sur ce qui pouvait être abordé ou non en classe. "Ils voulaient absolument supprimer beaucoup d'informations relatives à l'histoire. Ils ne voulaient pas que les enfants connaissent vraiment l'histoire des Afro-Américains ou des Asiatiques-Américains. L'Holocauste a également été omis du programme", détaille Cecilia Hailey dans la plainte relayée par Los Angeles Times.

Elles avaient également dénoncé auprès des autorités les conditions dangereuses, non réglementées et insalubres pour les élèves au sein de l'école. "Les plaignantes affirment qu’il était uniquement proposé aux étudiants de manger des sushis à l’heure du déjeuner, tous les jours sans exceptions. Les étudiants n’étaient pas non plus autorisés à apporter de la nourriture ou des boissons extérieures, à l’exception de l’eau", affirme TMZ. En plus de ce régime alimentaire particulier, les élèves devaient manger par terre, l'école ne disposant pas de tables et de cantine. Ces violations du code de l’éducation, de la sécurité et de la santé auraient des répercussions négatives sur le bien-être des élèves.

Une autre lubie de Kanye West serait qu'il interdit la tenue de cours au deuxième étage "du fait de sa peur des escaliers". De plus, les élèves et les professeurs ne seraient pas autorisés à s’asseoir sur des chaises et devraient plutôt utiliser des coussins, des tabourets ou à rester debout pendant toute la durée des cours.