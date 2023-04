Guillaume Pley attaqué de toutes parts : ce que l’on sait des accusations contre l’animateur

Également présent sur le plateau, l’ex-bras droit de l’animateur prend la parole et explique qu’il s’est fait virer pour avoir manqué une émission à cause d’un enterrement. “J’étais aussi le tampon entre lui et les équipes lorsqu’il était chez NRJ et cela se passait très mal”, explique-t-il.

Durant la même semaine, Aymeric Bonnery, un autre ancien candidat de téléréalité, se plaint aussi des comportements de l’animateur. “C’est un type qui ne respecte pas les petites gens. Il arrive, le mec de la sécurité, il le snobe. Ce n’est pas un gars bien, du tout. Moi, ce sont des comportements qui m’exaspéraient”, explique-t-il chez Jordan De Luxe sur C8.

Rapidement, la machine s’emballe. Sur les réseaux sociaux, Guillaume Pley, qui vient de lancer son concept “Legend”, en prend pour son grade. Et d’autres anciens collaborateurs ou collaboratrices évoquent des comportements déplacés. Notamment Claire, désormais journaliste pour Loopsider, qui avait effectué un stage pour NRJ à l’époque. “Puisque Guillaume Pley est enfin dans la sauce, laissez-moi vous raconter comment la superstar de la radio traite ses stagiaires”, commence-t-elle sur Twitter.

Dans une série de messages, elle explique l’enfer qu’elle a vécu. Elle assure que Guillaume Pley lui aurait fait “des doigts d’honneur alors qu’ils étaient simplement séparés d’une vitre”. Plus grave encore, elle évoque des attouchements. “Un jour, alors qu’il est mon voisin de bureau, il me caresse la cuisse sans mon consentement. Je sais qu’à ce moment-là, j’aurais dû me lever et me casser. Mais #Metoo et Adèle Haenel n’étaient pas encore passés par là…” Une semaine plus tard, elle quittait déjà son poste de stagiaire, excédée.

Cyril Hanouna : “J’ai arrêté de travailler avec lui”

Bien évidemment, Cyril Hanouna flaire le bon coup et donne son avis sur l’homme avec qui il a travaillé par le passé. “Dans mes équipes, je commençais à voir des gens qui commençaient à se plaindre et à avoir de gros problèmes avec lui et c’est pour ça, aussi, que j’ai décidé d’arrêter avec lui. Il peut y avoir des vannes, mais il paraît que là, c’était assez violent. J’ai dû arrêter de travailler avec lui.”

Ancien stagiaire de Pley, Yannick Vinel s’exprime aussi sur le plateau. Après une erreur, il assure que Guillaume Pley l’aurait humilié devant tout le monde jusqu’à le pousser aux larmes. “Il ne voulait pas me dire que je n’étais pas bon, il voulait me faire mal”, dit-il sur TPMP.

La réponse de Guillaume Pley

Attaqué de toute part, l’animateur a répondu dans un communiqué officiel diffusé sur Twitter. Il dénonce des propos à caractère injurieux et diffamatoires”. Pour lui, ils sont “totalement infondés” et sont “contraires à son éthique”. “Guillaume Pley se réserve le droit de saisir les juridictions répressives pour faire valoir ses droits” contre toutes les personnes “relayant ou commentant ces allégations mensongères”.

Contacté par Le Parisien, il n’a pas voulu répondre aux questions. Jusqu’à preuve du contraire, Guillaume Pley reste présumé innocent. D’autant plus qu’aucune plainte n’a été déposée pour le moment.