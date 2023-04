Le prince Harry se rendra au couronnement de Charles III sans Meghan : “C’est le terminus pour elle”

Le samedi 6 mai sera synonyme du couronnement de Charles III et de son épouse Camilla Shand en tant que roi et reine consort du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth. Des invités de marque se faisaient cependant attendre : le prince Harry et son épouse Meghan Markle. Ce mercredi, un communiqué du palais de Buckingham a confirmé la présence du duc de Sussex à l’évènement… mais pas celle de la duchesse.