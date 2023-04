Au lendemain de l'annonce, on sait comment le roi a réagi à l'absence de sa controversée belle-fille. Charles serait "très déçu" selon les informations de la presse britannique. Le fils aîné d'Elizabeth II aurait souhaité afficher un front uni le 6 mai prochain malgré les dissensions que nul n'ignore. Pour autant, il serait ravi de la venue de son fils à Londres. "Le roi est heureux qu'Harry son fils, qu'il surnomme 'darling boy' ('garçon chéri', Ndlr), se rende à l'Abbaye. Il voulait qu'il soit présent le jour J", peut-on lire outre-Manche.

À lire aussi

"C'est triste, il est très déçu de ne pas voir Meghan ou ses petits-enfants, mais il comprend la situation", a notamment déclaré une source dans le Sun. Reste à savoir quel rôle sera attribué à Harry lors de cette cérémonie historique. On sait d'ores et déjà que Kate, William et même leurs enfants seront au tout premier plan.