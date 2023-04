Le prince et la princesse avaient quitté le Rocher pour assister au dîner célébrant les 160 ans du Consulat de la Principauté de Monaco. L’événement se déroulait au cossu Palazzo Vecchio et le couple avait sorti le grand jeu. Charlène était particulièrement en vue dans une robe Akris noire à paillettes dont les manches longues laissaient apparaître ses bras et ses épaules.

À lire aussi

Les suiveurs de la famille princière ont pu constater que la princesse n'opte désormais plus pour du blond platine, mais pour une coupe garçonne couleur châtain. Albert de Monaco portait quant à lui le traditionnel smoking. De quoi balayer encore un peu plus les rumeurs de divorce.