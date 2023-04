Une présence davantage remarquée que celle de Rihanna : bad buzz pour la ministre française de la culture au concert de Jay-Z à Paris

Du beau monde était réuni pour l’occasion dont notamment Rihanna et ASAP Rocky. Mais une présence n’a pas non plus échappé aux téléphones des personnes présentes. Sur une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, on peut voir Rima Abdul Malak, la ministre française de la culture, et Hervé Berville, secrétaire d’État en charge de la Mer, dans les tribunes en train de danser.

Les deux membres du gouvernement ont sans doute été filmés accidentellement – se trouvant au-dessus de Rihanna et ASAP Rocky. Ils se trouvaient à côté d’Alexandre Arnault, l’un des fils de Bernard Arnault, le patron de LVMH.

Une sortie qui passe mal en France, en pleine contestation sociale. Le Conseil constitutionnel venait de valider en grande partie la réforme des retraites plus tôt dans la journée, et des manifestations sauvages en réaction faisaient rage dans Paris tout au long de la soirée.