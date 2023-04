Dans une interview donnée au journal Le Parisien, Stéphane Bern est revenu sans détour sur son enfance qui n’a pas toujours été rose. En effet, il explique avoir eu une relation compliquée avec sa mère. "Ma mère était dure. Elle nous a donné, à moi et mon frère, une éducation prussienne, celle qu’elle avait reçue. À la maison, nous avions plus de devoirs que de droits. Les manifestations d’amour étaient conditionnées à un travail bien fait. Quand on avait terminé, on avait des câlins", explique-t-il. Il raconte notamment qu’il recevait des gifles tous les jours : "J’en ai pris plein la figure… Ma mère était très malade, diabétique, elle était dure avec elle-même et dure avec les autres."

Cependant, il ne se définit pas comme avoir été un enfant battu. Il déclare: "À cette époque, les châtiments corporels existaient encore. D’ailleurs, je me dis que je les méritais parfois, ces gifles. J’étais très insolent. Rien que dans un regard, je dévissais les nerfs de mes parents. J’étais assez rétif à l’autorité."