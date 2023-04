L’intrigante photo avec Meghan Markle et le prince Harry partagée par Charles III

À lire aussi

Dans la presse britannique, il se dit que le roi est “très déçu” de cette absence, mais qu’il est heureux que son fils fasse le déplacement. Charles III vient même de joindre le geste à la parole avec une photo qui en dit long. L’ancien prince de Galles a en effet intégré un cliché éloquent à son programme officiel.

On y voit Charles, Camilla, William, Kate, George, Charlotte, Louis Harry et Meghan rire ensemble dans les jardins de Clarence House. La photo complice a été prise par Chris Jackson en 2018 à l’occasion des 70 ans du futur roi. Outre-Manche, on y voit un “surprenant signe de paix” de Charles envers les Sussex. Le début d’une nouvelle ère chez les Windsor ?