"Proximité avec le peuple"

C’est devenu un véritable leitmotiv : la maman de Sofia et Leonor ne jure plus que par cette teinte lors de ses apparitions publiques, et ce depuis plusieurs mois déjà. Ce changement monochrome et poudré avait d’ailleurs mis la puce à l’oreille de la presse locale dès le mois de mars. Un “choix stratégique” se cacherait derrière ses tenues, lisait-on en Espagne.

“Depuis le début de l’année 2023, on constate que la reine Letizia accorde une attention croissante à la couleur rose clair. Une nuance qu’elle ne portait qu’occasionnellement par le passé, mais qui est désormais devenue sa grande favorite”, notait Vanitatis. “C’est une couleur plutôt tendre, douce et rêveuse. […] On peut soupçonner qu’elle porte du rose parce que la proximité avec le peuple ou l’innocence ne sont pas ses points forts en ce moment”, soulignait le magazine.

Jusqu’ici, la reine Letizia donnait plutôt sa préférence au rouge, une couleur plus tranchée et connotée à une période où la monarchie espagnole traverse une crise de confiance.