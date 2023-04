"Elle va valoir cher": cette phrase prononcée par Pierre Palmade sur son lit d'hôpital qui a causé une rupture avec sa soeur

Depuis l'accident du 10 février, l'humoriste est hospitalisé. Il a été transféré à plusieurs reprises d'un établissement à un autre et se trouve aujourd'hui à l’hôpital Paul-Brousse de Villejuif, au sud de Paris. Mis en examen pour homicide et blessures involontaires, Pierre Palmade a "interdiction de quitter l'hôpital". Il a été placé en détention provisoire le 27 février mais n'est jamais entré en prison car son état de santé a été jugé "incompatible avec un maintien en détention". Paris Match a également publié ce jeudi une première photo de l'humoriste dans l'enceinte de l'établissement de Villejuif. On l'y voit entouré de deux gardes du corps.

Pour rappel, l'accident provoqué par Pierre Palmade a causé la mort du foetus d'une femme enceinte, ainsi que de graves blessures à un enfant de six ans et à son père, qui conduisait le véhicule percuté par le comédien. L'enfant, blessé à la mâchoire, a pu retourner à l'école il y a un mois, mais son père (touché aux jambes et aux épaules) serait toujours hospitalisé, selon les dernières informations.