"C'est une personne motivée et cela peut le rendre impatient." C'est ainsi que l'expert royal Robert Jobson, auteur de Our King : Charles III : The Man and the Monarch Revealed, décrit le prince de Galles. Il s'appuie sur les indiscrétions d'un haut responsable de la famille royale britannique. L'époux de Kate Middleton laisserait rapidement exprimer sa frustration, notamment quand il argumente avec son père. "Cela peut rendre William colérique lorsqu'il traite avec Charles. Le Patron (Charles III, Ndlr) a aussi un tempérament, mais il ne s'éternise pas. Il peut être frustré et s'enflammer, puis, en un instant, on l'oublie. Avec William, c'est rarement oublié", précise Robert Jobson.

À lire aussi

William aurait la rancune tenace et les relations avec son frère, le prince Harry, le montrent bien. En coulisses, il pousserait même pour que le duc de Sussex soit privé de son titre pour de bon à cause des attaques proférées à l'encontre de leur famille.