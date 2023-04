"Ils veulent me faire passer pour le prince stupide": le prince Laurent réagit au documentaire qui lui est consacré

Nos confrères flamands du "Belang van Limburg" ont interrogé le prince à la suite de cette première diffusion afin d'avoir son ressenti. Le moins que l'on puisse écrire, c'est que le prince Laurent n'est guère emballé par le documentaire. Il n'a ainsi pas regardé le premier numéro. "Pourquoi l'aurais-je fait?", commente le prince. "Au départ, je ne voulais pas participer à un documentaire qui ne cherchait que le sensationnel et l'audience."

Le prince Laurent, qui dit qu'on lui a rapporté plein d'"erreurs" et d'"inexactitudes" dans ce premier volet, ajoute encore: "Ils veulent me faire passer pour le prince stupide. Mais ils n'ajoutent pas que je souffre de dyslexie et que j'ai donc eu plus de difficultés dans ma jeunesse que les élèves qui n'étaient pas dyslexiques. Une nuance importante, pourrait-on penser. Mais le journaliste ne pensait apparemment pas que cela valait la peine d'être mentionné."