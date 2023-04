Kate Middleton, qui est photographe à ses heures, a décidé de publier un cliché inédit pris l’été dernier à Balmoral, en Écosse. On y voit la souveraine entourée de neuf de ses arrière-petits-enfants. George, Charlotte et Louis sont bien évidemment là, tout comme Lady Louise Windsor, la plus âgée d’entre eux, James, désormais comte d’Essex, Savannah et Isa Phillips, Mia, Lena et Lucas Tindall.

La presse anglophone et les internautes ont rapidement pointé du doigt l’absence d’Archie et Lilibet sur cette photo de famille. Pour certains médias britanniques, les enfants de Meghan Markle, avec qui Kate Middleton est en froid, et du prince Harry ont clairement été “snobés”.

On notera tout de même qu’August Brooksbank, le fils de la princesse Eugenie, et Sienna, la fille de la princesse Beatrice, manquent eux aussi à l’appel.