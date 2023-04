Amir annonce le décès de sa "maman chérie" et lui rend un bel hommage

Le chanteur a rédigé un post Instagram rempli de tristesse et d’émotion dans lequel il annonce la perte de sa "maman chérie", Carmi Haddad. "Je t’aime maman, merci pour ce que tu as été et laisseras dans nos cœurs incrédules, un diamant, une étoile filante", déclare-t-il. Cette dernière était âgée de 65 ans. Pour lui rendre hommage, Amir a également partagé de nombreux clichés montrant sa maman au fil des ans. L’artiste a également supprimé toutes les autres publications de son compte Instagram, laissant uniquement cet hommage pour sa maman.