Le comédien et sa compagne, l’actrice américaine Erin Darke, ont été immortalisés avec une poussette dans les rues de New York. “Daniel Radcliffe est papa ! L’acteur vient d’accueillir son premier enfant avec sa compagne de longue date Erin Darke”, a titré le Daily Mail ce mardi 25 avril. Le couple formé en 2012 avait annoncé la grossesse au mois de mars dans les colonnes du Mirror.

“Daniel et Erin ne pourraient être plus heureux d’attendre un enfant. Ils sont absolument ravis et ont hâte de former une famille de trois personnes. Ils l’ont annoncé récemment à leur famille et à leurs amis. C’est une période incroyablement excitante”, pouvait-on y lire. Sorcier ou moldu, le mystère reste toutefois entier.