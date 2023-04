Angelina Jolie s’affiche avec son fils Maddox, en froid avec Brad Pitt

C’est au bras de Maddox, fils aîné de l’ancien couple mythique, qu’Angelina Jolie est arrivée à Washington. L’actrice avait opté pour une robe Chanel du plus effet pour cet événement officiel. Le jeune homme de 21 ans se faisait discret depuis l’énorme dispute avec son père dans un jet privé en septembre 2016.

Une altercation violente qui a débouché sur un divorce et une prise de distance immédiate entre le père et le fils, 15 ans à l’époque. L’affaire est même allée beaucoup plus loin puisque l’actrice a sollicité le FBI via une plainte anonyme afin que Brad Pitt soit condamné. En mars dernier, le Bureau fédéral a finalement annoncé qu’il ne “poursuivrait pas” son enquête.

Maddox Pitt-Jolie, lui, est actuellement étudiant au sein de la prestigieuse université de Yonsei, en Corée du Sud. Il se passionne pour l’art et réaliserait même des oeuvres abstraites réalisées à l’aide d’un” processus numérique et multimédia” sous le pseudonyme “Embtto”.