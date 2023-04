La célébrité de 42 ans a confié qu’elle était prête à vivre loin des caméras, 20 ans après le début de “Keeping up with the Kardashian’s”, dont l’épisode final a été diffusé en 2021 pour en suite déménager sur Disney +.

”Mon expérience m’a tellement ouvert les yeux”, a-t-elle partagé. “Il y a tellement de choses à faire… J’ai emmené ma sœur Khloé [Kardashian] en prison pour la première fois la semaine dernière, et ça lui a vraiment ouvert les yeux.”

Bien qu’elle ne soit pas encore avocate officielle, la star de The Kardashians a récemment confié qu’elle espère que ses efforts seront “le travail le plus significatif de sa vie”. “Je l’espère vraiment. Je plaisante toujours avec ma maman – qui est mon manager – quand je dis que Kim K. va prendre sa retraite, et je vais juste être avocat”, explique-t-elle.

”Je sais que mon père serait très fier et qu’il serait choqué de savoir que c’est ma voie maintenant, mais il aurait été mon meilleur partenaire d’étude”, avait-elle déclaré en 2021 après avoir réussi deux examens pour devenir avocate dans l’État de Californie. Pour rappel, son papa est Robert Kardashian, avocat décédé en 2003 et célèbre pour avoir défendu OJ Simpson lors de son procès qui avait tenu les États-Unis en halène en 1992.

Kim Kardashian a déjà participé à la libération de détenus emprisonnés à tort.