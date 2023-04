”Pour un détail, il t’insulte”, “Il a le bras très long”, “Un multimillionnaire grâce au service public”… Nagui au cœur de nouvelles révélations

“Il a le bras très long. Il peut vous fermer des portes partout. Vous n’imaginez pas les bras de fer que Nagui engage derrière les sourires. C’est un personnage assez terrifiant. Il est multimillionnaire grâce au service public, et le problème est là”, explique l’un des anciens dirigeants de France Télévisions. Certaines personnes travaillant à ses côtés vont jusqu’à affirmer qu’il est très “tranchant” et dans “le rapport de force permanent”. “Quand il t’a dans le nez, tu n’existes plus. Il peut être charmant, puis un jour, pour un détail, il t’insulte. C’est troublant, on passe par tous les états. Il se considère comme supérieur, et se montre dur avec les techniciens. Je l’ai vu s’en prendre systématiquement à la personne la plus faible dans la pièce. Ou, dans une rage noire, menacer de saboter la carrière de quelqu’un”, poursuit un autre collaborateur.

“Aujourd’hui, il a bâti un empire, et il ne veut pas redescendre. Licencier des gens, ça a été un trauma pour lui”, a néanmoins nuancé l’un des professionnels interrogés. Pour le moment, Nagui n'a toujours pas réagi.