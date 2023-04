Alors que de nombreux médias dépeignent une relation compliquée entre la réalisatrice et le célèbre acteur américain, Maïwenn a décidé de lever le secret et expliquer au magazine Première comment elle a dû gérer les comportements parfois compliqués de Johnny Depp.

Selon elle, l’acteur serait un peu une diva : “Johnny est une star, un roi… et un Américain ! On m’avait précisé que, pour le prévenir qu’on l’attendait pour tourner une scène, je ne pouvais pas aller frapper à la porte de sa loge. Or, un jour, je l’ai fait quand même. Et là, il m’a fait comprendre que j’avais commis une intrusion inacceptable et m’a demandé ce que ça me ferait si lui venait cogner à la porte de ma loge. Je lui ai répondu que tout le monde le faisait tout le temps. Parce que c’est ainsi que fonctionne un plateau en France !”, a raconté la réalisatrice.

Mais tout n’était pas noir et la réalisatrice a expliqué que ces tensions découlaient principalement d’un écart culturel : “Il faisait des efforts, même si je voyais que ça lui coûtait. J’ai compris qu’aux États-Unis, les stars ne se font pas vraiment diriger, a-t-elle raconté. Elles expliquent au réalisateur comment elles vont jouer la scène et le réalisateur suit le mouvement. Mais en France, le boss, c’est le metteur en scène. Donc à chaque prise, je tournais évidemment sa proposition, mais je lui demandais aussi d’interpréter la mienne pour avoir le choix au montage. Et là-dessus, il a vraiment joué le jeu”. La réalisatrice a donc salué les efforts de l’acteur.

Dans une autre interview pour Harper’s Bazaar, elle a également expliqué avoir pris l’habitude des comportements de certains acteurs : “Avec toutes les stars de ce calibre, il y a de formidables avantages et des inconvénients. Tu prends le package, ça fait partie du pacte. J’ai vu dès le début que presque sans rien faire, Johnny transmet une puissance inouïe. Il entre dans une pièce, c’est le roi.”