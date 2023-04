Aujourd’hui âgé de 61 ans, l’acteur explique que sa vie quotidienne devient de plus en plus pénible à cause de la maladie. “Je ne vais pas mentir. Ca devient dur, ça devient plus dur. C’est de plus en plus difficile. Chaque jour, c’est plus dur. Mais c’est comme ça… J’ai pensé à la mortalité. Je n’aurai pas 80 ans…”, explique-t-il.