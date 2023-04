Renaud a retrouvé l’amour avec une femme de 28 ans sa cadette (PHOTO)

À lire aussi

Les amoureux se sont rencontrés le 12 mai 2022, un jour après l’anniversaire du chanteur. “Elle avait demandé mon contact pour m’offrir un cadeau. Elle est couturière et m’a fait une chemise en bandanas. Cela m’a touché, on a discuté, je l’ai invitée à prendre un café à la maison, à Paris, puis en Provence, puis en vacances au Cap-Ferret. Cela me donne envie de voyager, de l’emmener à Venise, en Grèce, sur l’île de Patmos, où j’ai passé les plus belles vacances de ma vie quand j’étais jeune”, déclare Renaud.

Cette rencontre a changé la vie du chanteur. Il explique avoir même arrêté ses addictions : “J’ai arrêté la clope il y a tout juste deux mois. J’ai fumé jusqu’à trois paquets par jour ! Sur le souffle, je sens la différence. Je l’ai fait pour cette tournée et pour Cerise. J’ai arrêté l’alcool il y a deux ans et demi. Je suis pénard. Je fais du sport, j’ai une coach à Paris. Le rythme de trois concerts par semaine, ça me va”, confie-t-il.