Près de 1 300 kilomètres du sentier de randonnées sont actuellement ouverts et l'agence environnementale Natural England qui collabore avec les administrations locales à son établissement espère que la totalité de la route reliant le Northumberland au nord-est au comté de Cumbria au nord-ouest en passant par le sud du pays soit achevée d'ici la fin 2024. Il s'agira alors de plus long sentier de randonnée aménagé au monde.

Dans un communiqué, la ministre britannique de l'environnement Thérèse Coffey souligne que Charles s'est toujours engagé pour la nature et l'environnement en tant que prince héritier. "Le roi est un défenseur dévoué de la nature dans notre pays", souligne Thérèse Coffey.

Selon les médias britanniques, Charles aurait également reçu une offre de l'aéroport de Londres Heathrow pour donner son nom à un terminal à l'occasion de son couronnement. Le monarque aurait toutefois rejeté cette proposition en raison des préoccupations environnementales liées à l'aviation. Depuis 2014, le terminal le plus récent et le plus grand d'Heathrow porte le nom de la mère du nouveau roi, la reine Elizabeth II.