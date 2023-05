Plus les années passent, et plus le Met Gala devient l’événement indétrônable dans le monde des stars. Si lors de sa création en 1937, il ne fallait que 50 dollars pour obtenir son billet, aujourd’hui, il faut débourser en moyenne 35 000 dollars. Pour obtenir une table, le montant grimpe alors à 200 000 dollars, voir 300 000 dollars.