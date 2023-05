A l'extravagant gala du Met de New York, les stars de la mode et du showbiz célèbrent Lagerfeld (PHOTOS)

Il y a les Oscars à Los Angeles et le gala du Met à New York: les stars mondiales de la mode, du showbiz, du sport et de la politique ont rendu hommage lundi soir, dans le luxe et l'extravagance, au "Kaiser" Karl Lagerfeld décédé en 2019, lors d'une des soirées les plus sélectives de la planète.