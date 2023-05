La star de Yellowstone a partagé son désarroi par voie de communiqué. “C’est avec une grande tristesse que des circonstances indépendantes de sa volonté se sont produites et ont conduit M. Costner à devoir participer à une action en dissolution de mariage. Nous demandons que sa vie privée, celle de Christine et celle de leurs enfants soient respectées en cette période difficile”, a fait savoir son avocat.

De son côté, le site américain TMZ évoque des “différences irréconciliables” entre l’acteur de Bodyguard et son épouse de 49 ans. Kevin Costner et Christine Baumgartner ont eu trois enfants, Cayden, 15 ans, Hayes, 14 ans, et Grace, 12 ans, dont l’Américaine demande la garde partagée.