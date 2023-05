"Elle n'est pas une blanche colombe", "Dégeulasse": un acteur de LOL: qui rit, sort ne digère pas les propos de Blanche Gardin

Des propos qui n'ont pas plu à tout le monde, et notamment à des anciens participants de la série.

Un acteur et réalisateur préférant rester anonyme a confié à Paris-Match. "Elle passe pour une sainte et nous fait passer pour des salauds qui prenons l'argent. C'est dégueulasse. D'autant que ce ne sont pas les sommes annoncées", confie celui qui a travaillé avec Blanche Gardin avant ses déclarations. "Pour tenir de tels propos, il faut être une blanche colombe, ce qu'elle n'est pas. Il s'agit ni plu ni moins d'un coup de pute".

Avant de poursuivre: "Ça ne se fait pas de balancer ainsi des salaires. Elle le prendrait comment si on balançait ce qu'elle gagne sur scène ? Et puis ça ne se fait pas de refuser 200.000 euros. Il y a celui qui propose et celui qui accepte. On peut faire des reproches au premier, considérant que c'est une grosse somme, mais pas au second qui peut s'estimer heureux de la valeur qu'on lui donne", confie-t-il.