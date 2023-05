Couronnement de Charles III: Kate Middleton lâche une petite phrase sur le comportement du prince Louis

Ce jeudi, la princesse et le prince de Galles ont, fait rare, pris le métro avant de rallier un pub de Soho, à Londres. L’occasion pour le couple royal populaire de prendre un bain de foule en marge du couronnement de Charles III. Une fan n’a pas hésité à demander à Kate Middleton si son fils allait bien se comporter lors de cette journée aussi chargée qu’historique. “Oh, j’espère. On ne sait jamais avec les enfants”, a-t-elle rétorqué dans un éclat de rire.

À lire aussi

L’ancienne duchesse de Cambridge aurait un code secret pour recadrer ses enfants lors d’événements publics. “Let’s take a break”, soit “faisons une pause”, dit-elle à George, Charlotte et Louis lorsqu’ils sont trop turbulents. “Les enfants comprennent que ces quelques mots possèdent un poids considérable”, avait révélé un expert royal dans la presse britannique.

Le couronnement de Charles : un moment historique à suivre sur LN24

Ne manquez pas l’édition spéciale exceptionnelle de LN24 toute la journée, ce samedi 6 mai, à partir de 10 heures en télévision. Un moment historique à suivre en direct en compagnie de nombreux experts, sur le canal 12 chez Voo, le canal 16 chez Telenet, le canal 18 sur Proximus Pickx et le canal 90 chez Orange TV. En digital, le rendez-vous sera également retransmis sur le site de LN24 comme de lalibre.be, en direct vidéo.