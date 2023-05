Couronnement : le jour où le Roi Charles III a failli perdre la vie

En mars 1988, le prince Charles, la princesse Diana et Sarah Ferguson, duchesse d’York et enceinte de sa fille la princesse Beatrice, séjournent à Klosters, une station de ski en Suisse où ils ont leurs habitudes et leur guide attitré, Bruno Sprecher.

Le 10 mars, Diana et Sarah décident de regagner le chalet pour s’y reposer. Charles accompagné de son aide de camp le major Hugh Lindsay, d’un policier suisse, du guide et de son amie Patti Palmer-Tomkinson font du ski hors-piste. Soudainement, une avalanche emporte tout sur son passage sur plus de 400 mètres. Hugh Lindsay est emporté de même que Patti Palmer-Tomkinson. C’est à mains nues que Charles creuse dans la neige pour essayer de les retrouver. Le guide Bruno Sprecher parvient à réanimer Patti qui a eu les jambes broyées et qui est aussi touchée aux poumons.

En revanche, Hugh Lindsay, ancien écuyer de la reine Elizabeth II et proche ami de Charles, est mort sur le coup. Il avait 34 ans. Son épouse Sarah, enceinte d’une petite fille, travaillait au service presse de la Cour. Elle fut l’une des premières informées du drame qui s’était joué en Suisse.

Publiquement, il ne fut fait aucun reproche au prince par les familles Lindsay et Palmer-Tomkinson qui estimèrent que chacun avait marqué son consentement pour faire du hors-piste. Charles, dévasté par la mort de son ami, n’avait quant à lui pas été touché par l’avalanche. Menant déjà des vies séparées en privé, Charles et Diana continuaient cependant à sauver les apparences avec ces séjours à la montagne une fois par an.

C’est la princesse Diana qui organisa le rapatriement du groupe vers Londres. Elle ne revint jamais à Klosters.

La cérémonie des funérailles du major Hugh Lindsay eut lieu à l’Académie militaire de Sandhurst en présence de la reine Elizabeth, du prince et de la princesse de Galles, du duc et de la duchesse d’York. Sarah Lindsay mit au monde trois mois plus tard une fille prénommée Alice Rose dont Charles s’engagea à pourvoir à ses frais d’éducation.

