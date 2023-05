La raison surprenante pour laquelle Russel Crowe n’a pas été invité au couronnement du roi Charles III: “J’ai cru que l’écuyer allait s’évanouir”

Interrogé au micro de l’émission radio Triple M Breakfast Brisbane, l’acteur américain a expliqué ne pas avoir été invité. “C’est probablement dû à la dernière fois où j’ai été présenté à la royauté”.

En effet, l’acteur de "Gladiator" a déjà été présenté aux princes William et Harry par le passé, et la rencontre ne se serait pas déroulée comme prévu. Russel Crowe a révélé avoir du mal avec les us et coutumes de la royauté. “L’écuyer vient vous parler et vous dit : 'Quand vous parlez à un prince, vous devez l’appeler comme ceci, ceci, ceci et cela'. Mais le problème, c’est que ce n’est tout simplement pas dans mon ADN de parler comme ça. Je suis toujours respectueux et je suis toujours très heureux de rencontrer des gens, mais les trucs du genre 'Votre Altesse', ce n’est tout simplement pas dans ma nature.”

Russel Crowe aurait même laissé échapper un “mon pote” en s’adressant à l’un des princes. “J’ai cru que l’écuyer allait s’évanouir”, s’est-il rappelé très amusé.

