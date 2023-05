Couronnement de Charles III : les images de la rencontre entre la princesse Élisabeth et la famille royale britannique (PHOTOS)

Parmi les invités à l’événement figurent notre roi Philippe, notre reine Mathilde et leur fille aînée la princesse Élisabeth. L’héritière du trône et son père sont arrivés à Buckingham dès vendredi soir, afin d’assister à la réception organisée à la veille du couronnement. L’occasion pour Élisabeth de rencontrer les membres de la monarchie britannique, dont le roi Charles et Kate Middleton (à qui elle est parfois comparée), avec qui elle s’est entretenue, aux côtés de son père Philippe.

Voici les images de la rencontre.

La princesse Elisabeth en conversation avec Kate Middleton à Buckingham, à l'occasion de la réception organisée à la veille du couronnement de Charles III. ©Capture d'écran Twitter

