Celui-ci est entré, isolé, dans l’abbaye de Westminster peu de temps avant le début de la cérémonie. Avant de pénétrer les lieux, il a été aperçu en train de discuter avec la princesse Béatrice d’York et son époux Edoardo Mapelli Mozzi.

Dans l’abbaye, le prince Harry a pris place au troisième rang.

Tous les regards étaient évidemment portés vers le prince ce samedi, suite aux tensions et sa prise de distance avec l’ensemble du reste de la famille royale britannique. Il assiste au couronnement, sans son épouse Meghan et leurs enfants, restés en Californie. Invité mais tenu à l’écart, le prince Harry n’a aucun rôle officiel ce samedi.