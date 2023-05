Après les historiens, Gims s’attire les foudres des défenseurs des animaux en posant avec un bébé caracal (VIDÉO)

En légende, l’ancien membre de Sexion d’Assaut a tenté de partager un message de bienveillance en écrivant la phrase : “Tout n’est qu’amour”. Mais cela ne semble pas au goût de tout le monde. En effet, face à cette vidéo les associations de défense de l’environnement et d’autres internautes ont affiché leur colère et pointent du doigt un exemple déplorable. La Ligue des Animaux a interpellé le chanteur dans une réponse à son tweet : “Ce petit n’est même pas sevré et n’est pas un animal domestique ! Remettez vos lunettes et votre cerveau en place et rendez ce petit à son milieu naturel”.

Anne-Claire Chauvancy de l’association Action protection animale a rappelé que “la place des animaux sauvages n’est ni derrière des barreaux, ni dans les bras d’humains. S’afficher de la sorte avec une telle notoriété, c’est faire passer un message dangereux…”

D’autres associations et internautes ont également accusé Gims de maltraitance et d'” encourager inconsciemment le trafic d’animaux”.