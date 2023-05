”Alain Delon m’impressionne…” : la fille de Romy Schneider se confie sur l’acteur

”Alain Delon. Amours et mémoires”, voici le titre du livre consacré au monstre sacré du cinéma français, écrit par Denitza Bantcheva. L’ouvrage a été publié récemment et revient sur sa vie et ses amours. L’acteur que l’on sait discret depuis quelques années a tout de même prêté des documents inédits et personnels pour la rédaction de ce livre.