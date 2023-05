"Il vaut mieux avoir un Stromae vivant et prenant soin de sa santé que ne pas l’avoir de tout !": les fans réagissent à l’annonce du chanteur

L’artiste évoque avoir besoin d’un temps de repos et de rémission qui est plus long qu’il ne l’imaginait. “Il y a quelques mois, j’ai ressenti une dégradation de mon état de santé qui m’a conduit à renoncer à quelques premières dates en France puis en Europe”, écrit Stromae dans un communiqué publié le 9 mai sur ses différents réseaux sociaux. “Malheureusement, je dois aujourd’hui accepter que ce temps de repos et de rémission sera plus long que je ne l’imaginais”, poursuit-il.

Celui qui vient de faire son entrée dans le dictionnaire a reçu de vives réactions sur les réseaux sociaux suite à cette annonce. Ses fans ne se sont pas fait attendre et en quelques heures l’annonce sur Twitter comptait plusieurs centaines de “retweets” et des milliers de “likes”. Sur Instagram, près de 100.000 personnes ont réagi à l’annonce de l’artiste.

”Bon rétablissement Monsieur Paul ! Votre spectacle est sublime !”, peut-on lire en top commentaires sur Twitter. En effet, l’artiste a reçu des milliers de messages de soutien. “La santé avant tout. Je pense que tout le monde comprendra bien ça et que les excuses ne sont pas du tout nécessaires. Bon rétablissement, j’espère que ce n’est rien de trop grave et que tu pourras pleinement de reposer”, “Il vaut mieux avoir un Stromae vivant et prenant soin de sa santé que ne pas l’avoir de tout !”,“Bon rétablissement Maestro, immense tristesse de louper un spectacle aussi grandiose mais la santé prime, on attendra le temps qu’il faudra”, “Take your time ! We will be there whenever you feel ready”, “J’ai eu la chance de vous voir et vous écouter deux fois à Bruxelles. J’en suis certaine ; on se reverra ! Prenez bien soin de vous !”

Stromae devait clôturer le premier jour de Werchter, le jeudi 29 juin, mais le festival a lui aussi tenu à rendre un hommage à l’artiste : “Take care maestro ! We will be happy to welcome you again whenever you feel ready”.

Certains ont même salué le courage du chanteur de faire une pause et d’avouer ses pathologies : “Merci pour cette super lettre et merci ainsi se faisant de donner l’exemple à tout ce qui souffre de ces maladies qui ne se voient pas mais rongent l’âme que oui on a le droit de dire stop…”.

On lui souhaite un bon rétablissement !