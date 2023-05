Née le 3 mai dernier, la petite Sasha vient agrandir la famille qu’elle a formée avec son mari, le footballeur Yoann Gourcuff, et qui est composée de Maël, né en avril 2016, et Claudia, née en juillet 2018. “Après t’avoir tant espérée et tant attendue, tu es enfin arrivée dans nos vies. Sasha, nous t’aimons si fort et nous sommes si heureux”, écrit la présentatrice des Docs du week-end sur Instagram.

Nombreuses sont les personnalités à avoir envoyé leurs “félicitations” aux parents. Parmi elles, ses camarades de Danse avec les stars, Chris Marques, Ines Vandamme et Jean-Marc Généreux, mais également Sandrine Quétier, Nolwenn Leroy, Marie Portolano ou encore l’animatrice belge Emilie Dupuis.