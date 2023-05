Le duc de Sussex, qui est parti en Californie avec fracas en 2020, a attaqué l'éditeur du Daily Mail ainsi que News Group Newspapers(NGN), éditeur du Sun notamment.

L'audience qui s'est ouverte mercredi matin à la Haute Cour de Londres vise cette fois le groupe Mirror Group Newspapers (MGN), qui publie notamment The Mirror, Sunday Mirror et Sunday People.

Le procès doit durer plusieurs semaines et Harry est attendu à la barre, selon la presse britannique, en juin.

Dans des documents rendus publics au début de l'audience, MGN a admis l'existence de "quelques preuves" de collecte illégale d'informations. Il a présenté ses excuses "sans réserve" et promis que cette situation "ne se reproduira jamais".

L'avocat de MGN Andrew Green a cependant nié les accusations d'interception de messages vocaux. Il a aussi balayé certaines accusations en affirmant que c'était de l'histoire ancienne à une époque où la société avait d'autres dirigeants.

Outre le prince Harry, plusieurs personnalités, dont la chanteuse Cheryl du groupe Girls Aloud, l'acteur Ricky Tomlinson et l'ex-footballeur Ian Wright, ont engagé des poursuites.

Les poursuites concernant Harry portent sur une période allant de 1995 à 2011, tandis que celles concernant d'autres personnalités remontent au début des années 1990.

"Fond de commerce"

Selon David Sherborne, avocat d'Harry et d'autres plaignants, la collecte illégale d'informations et le piratage téléphonique par le groupe MGN "se sont produit à une échelle industrielle".

Ces méthodes "étaient le fond de commerce des journalistes", a-t-il ajouté durant l'audience.

"C'était un flot d'illégalités" et "pire encore, ce flot était autorisé et approuvé par les responsables" du Mirror, a encore insisté l'avocat, mettant notamment en cause l'ancien rédacteur en chef du Mirror, le toujours très médiatique Piers Morgan.

Ce dernier a démenti par le passé toute implication dans d'éventuelles écoutes téléphoniques.

Fin mars, Harry a créé la surprise en se présentant à une audience contre l'éditeur du Daily Mail, également accusé d'avoir recueilli des informations de manière illégale, notamment par des interceptions de messages vocaux et des écoutes téléphoniques. Le chanteur Elton John s'est également présenté devant la Cour.

Le prince Harry tient la presse à scandale pour responsable de la mort de sa mère Diana dans un accident de voiture en 1997 à Paris alors qu'elle était poursuivie par des paparazzis. Il dénonce aussi le traitement par les journaux britanniques de son épouse Meghan.

Ce procès démarre quatre jours après le couronnement de Charles III, auquel Harry a assisté sans épouse et enfants. Il est reparti rapidement aux Etats-Unis après la cérémonie à Westminster.