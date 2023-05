La reine Mathilde au Vietnam pour "donner la parole aux plus vulnérables"

Au troisième et dernier jour de son voyage humanitaire au Vietnam, la reine Mathilde a expliqué jeudi, lors d'un entretien avec la presse, ce qu'elle pense être son rôle en tant que présidente d'honneur de l'Unicef: "écouter, soutenir l'engagement et donner la parole aux plus vulnérables".