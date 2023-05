Couronnement de Charles III: Buckingham publie deux nouvelles photos officielles (PHOTOS)

Le palais de Buckingham a partagé deux nouvelles photos du roi Charles et de la reine Camilla le jour de leur couronnement. La première photo montre le roi avec les héritiers du trône, le prince William et le prince George et la seconde montre Charles, Camilla avec ses compagnes et les pages, dont le prince George. L'une des accompagnatrices est Annabel, la sœur de Camilla.