Hospitalisé le 12 avril dernier, pour des raisons non divulguées à ce jour, l’artiste âgé de 55 ans est toujours à l'hôpital un mois plus tard. "Il ne serait pas hospitalisé aussi longtemps s'il n'y avait pas quelque chose qui n'allait vraiment pas", avance certains médias américains, sans pour autant donner plus de détails.

En effet, selon des informations transmises par le média américain Comic Book Movie, assurant tenir ses informations de multiples sources, la famille de la star "garde espoir" quant au rétablissement de l'acteur, mais "se prépare également au pire".

Récemment, le comédien avait lui-même remercié ses fans avec une publication sur son profil Instagram, le 3 mai dernier. Mais certains fans soupçonnent qu'il ne soit pas l'auteur de ce message. Le fait que Jamie Foxx soit encore à l'hôpital, près d'un mois après son admission et cette information du média américain Comic Book Movie qui vient s'ajouter, risque d'inquiéter davantage les fans de la star.